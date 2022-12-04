ماكرون: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا لا تضعف القدرات الدفاعية الفرنسية

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات الزعيمة اليمينية مارين لوبان وآخرين بأن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تضعف القدرات الدفاعية الفرنسية لصد أي هجوم ضد فرنسا.



وقال ماكرون لصحيفة "لو باريزيان" في عددها الصادر اليوم الأحد إن "هذا كذب وخطير في نفس الوقت".



وأضاف ماكرون: "بصفتي القائد العام للقوات المسلحة، يمكنني أن أؤكد لكم أنه دائما، عندما نقدم شيئا ما، فإننا نفعل ذلك مع الحفاظ على قدراتنا الدفاعية لأراضينا وبنيتنا التحتية المهمة ومواطنينا".



وكانت لوبان قد قالت في وقت سابق لقناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية، إن فرنسا لا يمكنها تزويد أوكرانيا بأسلحة للدفاع ضد الغزو الروسي على حساب أمنها.



وقالت إن كل المعدات المرسلة إلى أوكرانيا لن تكون متاحة لفرنسا، سواء لقواتها أو لعقود إمدادات أخرى. وقالت لوبان إنه يجب على فرنسا عدم إرسال المزيد من مدافع "هاوتزر سيزر" إلى أوكرانيا.



واتهم ماكرون لوبان بمواصلة "خطاب الاستسلام" وبكونها صديقة للعنف الذي تنتهجه الدولة الروسية.



وقال ماكرون: "لو لم نوفر مدافع "سيزر"، لكان الأوكرانيون قد فقدوا أراض". وأضاف أنه يتعين على المواطنين الفرنسيين أن يعلموا أن الأموال تنفق "من أجل الدفاع عن قيمنا وحريتنا".



وزودت فرنسا أوكرانيا حتى الآن بـ 18 مدفع "هاوتزر" ذاتية الدفع، وهناك خطط لتسليم المزيد من الأسلحة.



وقال ماكرون، في وقت سابق إن الصناعة الفرنسية ستنتج المزيد من الأسلحة بسرعة أكبر وإن فرنسا سوف تستعيد أسلحة تم بيعها إلى بلدان أخرى والتي لم تكن مطلوبة هناك.