محافظ القليوبية يتفقد أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مساء أمس السبت؛ لمتابعة سير أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.

جاء ذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين والعمل على سيولة الحركة المرورية، مؤكداً على حرص المحافظة على تطوير طرق محافظة القليوبية.

وتفقد المحافظ، الأعمال المنفذة إذ تم وضع السن بجوار المنطقة السكنية أمام مديرية الطرق لتتناسب مع مستوى الرصف؛ تمهيداً لعمل الطبقة الرابطة، بالإضافة إلى إزالة جميع الأتربة على جانبي الطريق، علاوة علي الانتهاء من عزل جميع أحواض بالجزيرة الوسطى لزراعة الشُجيرات بها.

كما تم صب الجزيرة الوسطى ميدان الرياح التوفيقي، وتم الإنتهاء من تركيب الإنترلوك علي جانبي كوبري المصنع الحربي بنسبة تصل إلى 30% وجار استكمال الأعمال.

ووجه المحافظ، بمراعاة توصيل الكابلات الكهربائية في الجزيرة الوسطى أمام الرياح التوفيقي لوضع كافة الإرشادات المرورية لمفترق الطرق، بالإضافة إلى سرعة تقديم التصميم النهائي للجزيرة الوسطى، بما يتناسب مع التطوير وإبراز المظهر الحضاري للمدينة، علاوة علي ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال التطوير مع مراعاة المواصفات والرسومات الهندسية للتطوير؛ تجنباً لحدوث أخطاء فيما بعد.

وأكد المحافظ على استمرار متابعته الشخصية لتنفيذ خطة المحافظة بشأن رفع كفاءة الشوارع والميادين وكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن والأحياء والقرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

جاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس طلعت سلطان مدير عام مركز الشبكات الأرضية، ومهندسي الشركة المنفذة.