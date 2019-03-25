تقارير: إسرائيل تقصف غزة والقسام تتصدى بالمضادات الأرضية

أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي قصف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عدة أهداف في قطاع غزة، في الوقت الذي قالت فيه كتائب القسام أنها تصدت للطيران الإسرائيلي بالمضادات الأرضية.

وذكرت وكالة شهاب الفلسطينية الصادرة من غزة أن المقاومة الفلسطينية تصدت، فجر الأحد، "لعدوان الاحتلال على قطاع غزة".

وقالت كتائب القسام التابعة لحركة حماس ،التي تسيطر على قطاع غزة، "دفاعاتنا الجوية تصدت فجر اليوم الأحد للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

وأفادت وكالة شهاب بأن المقاومة أطلقت صاروخين صوب موقع صوفا العسكري في إطار التصدي للعدوان. وأضافت بأن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة أطلقت نيرانها باتجاه الطيران الحربي في سماء القطاع.وذلك بعد أن أغارت طائرات الاحتلال على موقع للمقاومة بمدينة خان يونس، وأرضاً زراعية شرق رفح جنوب القطاع.

وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد أن أطلق نشطاء فلسطينيون في قطاع غزة صاروخا على المنطقة الحدودية مع إسرائيل مساء يوم السبت للمرة الأولى منذ شهر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الصاروخية لم يتم تفعيلها، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات. ولم يتضح حتى الآن المسؤول عن الهجوم.

وكانت آخر مرة تم فيها إطلاق عدة صواريخ على إسرائيل من قطاع غزة في أوائل شهر نوفمبر الماضي.

وقُتل عضوان من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في عملية عسكرية إسرائيلية ليلة الخميس في الضفة الغربية. وتنشط حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص في قطاع غزة وغالبا ما تشن هجمات صاروخية من هناك.