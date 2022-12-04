الحكومة البريطانية تحذر الآباء من البكتيريا العقدية عقب وفاة سابع حالة إصابة في البلاد

طالبت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، الآباء بتوخي اليقظة من البكتيريا العقدية المجموعة أ عقب وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بالبكتيريا في المملكة المتحدة.

وقال رئيس حزب المحافظين البريطاني نديم الزهاوي، "إنه على الرغم من أن معظم حالات الإصابة بالبكتيريا العقدية أ خفيفة، يجب على الآباء الانتباه إلى الأعراض"، مؤكدا من الضروري توخي اليقظة لأنه يحتاج لعلاج عاجل في الحالات الخطيرة.

وأوضح أن الأعراض تتمثل في الحمى والصداع والطفح الجلدي، حيث تكون الإصابة بالبكتيريا خفيفة في معظم الحالات لكنها شديدة العدوى.

وتوفى أمس السبت تلميذ يبلغ من العمر 12 عاما في جنوب لندن بعد إصابته بالعدوى ما سيرفع العدد الإجمالي للوفيات من العدوى إلى سبع حالات.

وكانت قد أكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة امس الأول الجمعة وفاة ستة أطفال دون سن العاشرة بعد إصابتهم بعدوى بكتيرية منذ سبتمبر الماضي حيث أصدرت إنذارا نادرا بعد ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.