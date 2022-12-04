إيران: أعمال الشغب خلفت خسائر بقيمة 40 مليون دولار

قال مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية أمس السبت، إن أعمال الشغب المستمرة منذ شهرين خلفت خسائر بقيمة أكثر من 40 مليون دولار.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن ماجد ميراهمادي، نائب وزير الداخلية للأمن وتطبيق القانون إن هذا يشمل الضرر الذي لحق بالمباني الحكومية والأماكن العامة، بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة.



وأضاف أن الممتلكات الخاصة المتضررة تشمل منازل ومحال وسيارات.



وقال مجلس الأمن الإيراني (شاك) في بيان، أمس السبت، إن 200 شخص فقدوا أرواحهم خلال ماوصفه بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد



وأضاف البيان: "نتيجة أعمال الشغب، فقد 200 شخص أرواحهم حتى الآن، وبينهم: شهداء الأمن، وشهداء من المواطنين الأبرياء، بسبب الأعمال الإرهابية".