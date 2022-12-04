جنوب إفريقيا: مصرع 9 أشخاص على الأقل وفقدان 8 آخرين إثر فيضانات

لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم، فيما أُدرج 8 آخرين على قائمة المفقودين في جنوب إفريقيا جراء فيضانات مفاجئة جرفتهم بطول نهر "جوكسكي" بمدينة منطقة (جوهانسبرج).

وقال مسئولو الإنقاذ -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إنه تم انتشال جثمانين اثنين أمس كما تم العثور على سبعة آخرين مع استئناف مهمة الإنقاذ صباح اليوم الأحد، مضيفين أن الضحايا القتلى والمفقودين كانوا جميعًا جزءًا من طائفة تؤدي طقوسًا دينية بطول النهر أمس.

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ بمدينة جوهانسبرج، روبرت مولودزي، أن المسئولين يحذرون باستمرار السكان من مخاطر أداء طقوس بطول النهر، لافتًا إلى أن المدينة شهدت سقوط أمطار غزيرة خلال الثلاثة شهور الماضية وأن جميع مجاري النهر ممتلئة في الوقت الحالي.