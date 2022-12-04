البحرين تؤكد موقفها الداعم للسلام الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن البيان الذي ألقاه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحرينى، ان ذلك جاء خلال لقاء العاهل البحرينى مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، الذى يزور البحرين حاليًا، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، وتم خلاله بحث سبل دعم العلاقات الثنائية.

وأضاف الزياني إن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية، والعمل على تعزيز جهود إحلال السلام الدائم والتعايش المبني على الثقة والاحترام المتبادل، لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم، والتأكيد كذلك على أهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة لحل النزاعات.

وقال وزير الخارجية البحريني أن العاهل البحريني أكد أيضا خلال الاجتماع على ضرورة دعم الدعوة إلى الحوار والمفاوضات المباشرة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا لإحلال السلام الدائم في القارة الأوروبية.