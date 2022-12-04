 تونس تفوز بـ11 جائزة في مسابقة عالمية لزيت الزيتون - بوابة الشروق
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تونس تفوز بـ11 جائزة في مسابقة عالمية لزيت الزيتون

تونس - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 7:13 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 7:13 م

فازت تونس بـ11 جائزة (6 ميداليات و5 شهادات تقدير) في المسابقة العالمية "ماريو سوليناس" لعام 2022 بإسبانيا، لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز.

وذكر بيان لوزارة الزراعة التونسية إنها شاركت في المسابقة التي ينظمها المجلس الدولي للزيتون، بنحو 15 عينة من زيت الزيتون البكر، مقابل 13 لإسبانيا من إجمالي 67 عينة مشاركة.

وأضاف البيان أن وزير الزراعة محمود إلياس حمزة تسلم الجوائز لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز بمقر السفارة التونسية بإسبانيا، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تنظم سنويا من قبل المجلس الدولي للزيتون؛ لإبراز الخصائص المميزة لكل صنف من هذه الزيوت.


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