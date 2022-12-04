عامر حسين: توقعت خروج تونس مبكرا من المونديال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه توقع خروج تونس من الدور الأول في كأس العالم قطر 2022.

وقال حسين في تصريحات عبر إذاعة القاهرة الكبرى: "توقعت خروج تونس مبكرًا من المونديال، وعلى هذا الأساس تم تحديد جدول الدوري أثناء البطولة".

وتابع: "وضعنا مباريات الدوري في الأوقات الفارغة في البطولة، وستكون المباريات في أيام الراحات بمونديال قطر".

يُذكر أن مونديال قطر ضم لاعبين فقط من الدوري المصري، وكلاهما يلعبان في صوف منتخب تونس، وهما علي معلول، لاعب النادي الأهلي، وسيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك.