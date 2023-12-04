شولتس يبدي رضاه عن مفاوضات الحكومة حول موازنة 2024

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس رضاه عن المفاوضات، التي يجريها الائتلاف الحاكم حول موازنة عام 2024 لكنه لم يحدد موعدا لإتمام هذه المفاوضات.

وفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البرازيلي لويز ايجناسيو لولا دا سيلفا، قال شولتس في برلين اليوم الاثنين إن الحكومة تعمل "بشكل مكثف" على إتمام المفاوضات، وتابع أن المفاوضات "تسير كما رأيت كمشارك في المحادثات، بشكل بناء للغاية حيث تتوافر الإرادة والنية على التوصل سريعا إلى تفاهم".

وأعرب شولتس عن تفاؤله حيال إمكانية إحراز تقدم سريع وخلق حالة من اليقين بالنسبة للمستقبل، وقال إن الموقف الراهن الذي يتعين فيه مواصلة المشاورات حول الموازنة حتى نهاية العام، دائما ما يحدث بعد الانتخابات البرلمانية الاتحادية "، ونحن حاليا بصدد حل هذا الموضوع بشكل أسرع حتى يسود الوضوح بمنتهى السرعة. وسنقول لكم متى سننتهي".

يذكر أن أزمة الموازنة نشأت بسبب حكم أصدرته المحكمة الاتحادية الدستورية قبل نحو ثلاثة أسابيع وقضت فيه بإلغاء إعادة تخصيص 60 مليار يورو لصندوق المناخ والتحول. وكانت هذه الأموال قد جرى الموافقة عليها كقرض لاستخدامها في مكافحة أزمة كورونا غير أن الحكومة عزمت لاحقا على استخدامها في مجال حماية المناخ وتحديث الاقتصاد.

كما قضت المحكمة بأنه لا يجوز للدولة الاحتفاظ بقروض الطوارئ لأعوام لاحقة، وقد تسبب الحكم في إحداث فجوات بمليارات اليورو في موازنة عام 2024 وفي تمويل العديد من مشاريع التحديث وحماية المناخ.