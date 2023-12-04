 الجامعة العربية ترحب برفع مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على الصومال - بوابة الشروق
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الجامعة العربية ترحب برفع مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على الصومال

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 5:49 م | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 5:49 م

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار مجلس الأمن رقم (2714) الذي يقضي برفع القيود النهائية على حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ 30 عاماً.

واعتبرت الأمانة العامة في بيان أن هذا القرار، الذي طالما طالبت به الجامعة العربية في قراراتها المختلفة، بأنه سوف يساعد في تمكين القوات المسلحة الصومالية من القيام بمسؤولياتها في مواجهة الإرهاب وبسط سيطرة البلاد على ربوع أراضيها، وينسجم مع ملء الفراغ الذي قد ينتج عن الخطط الجارية لسحب تدريجي لبعثة قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال خلال العام القادم.


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