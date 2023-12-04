 مطروح: تنظيم 10 أمسيات دينية بعنوان «الثبات في مواجهة الأزمات لحماية الدين والوطن» - بوابة الشروق
الإثنين 4 ديسمبر 2023 11:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مطروح: تنظيم 10 أمسيات دينية بعنوان «الثبات في مواجهة الأزمات لحماية الدين والوطن»

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 10:48 م | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 10:48 م

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح، إنه تم عقد 10 أمسيات دينية، ضمن فعاليات الأسبوع الدعوي، الذي أعدته إدارة الدعوة بالمديرية تحت عنوان "الثبات في مواجهة الأزمات لحماية الدين والوطن".

وأوضح وكيل وزارة أوقاف مطروح، أنه تم تنظيم أمسيات "الثقة بالله" لليوم الثاني من الأسبوع الدعوي، والتى تخطت ال100 أمسية، وأقيمت بإدارات غرب وشرق والحمام فعاليات 20 أمسية بكل إدارة، وفي إدارات العلمين، الضبعة، سيوة، السلوم، النجيلة، براني.

وأكد أن القوافل الدعوية مستمرة فى عملها، داعين الناس إلى الثبات في ظل التحديات الأمر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك