مطروح: تنظيم 10 أمسيات دينية بعنوان «الثبات في مواجهة الأزمات لحماية الدين والوطن»

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح، إنه تم عقد 10 أمسيات دينية، ضمن فعاليات الأسبوع الدعوي، الذي أعدته إدارة الدعوة بالمديرية تحت عنوان "الثبات في مواجهة الأزمات لحماية الدين والوطن".

وأوضح وكيل وزارة أوقاف مطروح، أنه تم تنظيم أمسيات "الثقة بالله" لليوم الثاني من الأسبوع الدعوي، والتى تخطت ال100 أمسية، وأقيمت بإدارات غرب وشرق والحمام فعاليات 20 أمسية بكل إدارة، وفي إدارات العلمين، الضبعة، سيوة، السلوم، النجيلة، براني.

وأكد أن القوافل الدعوية مستمرة فى عملها، داعين الناس إلى الثبات في ظل التحديات الأمر.