متحدث الجيش الإسرائيلي: لم يتم بعد هزيمة حماس في شمال غزة

قال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية جوناثان كونريكوس، إنه مع استمرار تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو جنوب قطاع غزة، تستمر حملة الجيش لتدمير معقل حركة حماس في شمال القطاع.



وأضاف كونريكوس لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين "لم نهزمهم كليا عسكريا في الشمال، ولكننا أحرزنا تقدما جيدا".



وأوضح "لقد قلنا منذ البداية للمدنيين الإسرائيلنيين ولجميع من ينصتون في العالم أنه للأسف قتال حماس سوف يستغرق وقتا".



وأضاف "أنها عملية صعبة في تضاريس قتالية صعبة، حيث نقاتل عدوا مصرا للغاية لا يبالي بالتضحية بالمدنيين من أجل هدفه العسكري".



وانتقد كونريكوس اتهامات منظمات المساعدات بأن الجيش الإسرائيلي لا يمنح مئات الآلاف من المدنيين في جنوب القطاع المكتظ بالسكان في القطاع المحاصر وقتا كافيا للتوجه لأماكن آمنة بعيدا عن الهجمات الإسرائيلية الموسعة.



وقال إنه يتم بذل كل الجهود لحماية المدنيين، مضيفا "لو كانت حماس أبعدت نفسها عن المناطق الحضرية وقامت بقتالنا، حينذاك بالطبع لم يكن ليتضرر المدنيون. ولكن حماس لم تقم بذلك"، متهما مجددا حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، باستخدام المدنيين كدروع بشرية.



وكان جيمس إيلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" قد انتقد سابقا بشدة إسرائيل على هجومها، متحدثا عن "حمام دماء" في جنوب غزة، حيث فر مئات الآلاف من المدنيين عقب أن شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية بعد هجمات حماس غير المسبوقة على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.