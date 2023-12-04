شولتس: إسرائيل لها الحق في الانتصار على حماس

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وذلك في ضوء الهجمات التي استأنفها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البرازيلي لويز ايجناسيو لولا دا سيلفا، قال شولتس في برلين اليوم الاثنين: "موقفنا هو أن هذا يعني أنه يجب أن يكون لإسرائيل الحق في الانتصار على حماس، ومنع استمرار وقوع مثل هذه الجرائم الإرهابية".

وأضاف شولتس أنه والرئيس البرازيلي متفقان على أن هجوم حماس انتهك مبادئ الإنسانية وأن من غير الممكن قبوله، وقال إنه جرت مساع من أجل عقد هدنات إنسانية في الحرب " لكن لا لتنتهي الحرب الآن بل يجب لإسرائيل أن تتمكن من متابعة إمكانية الانتصار على حماس".

وتابع شولتس أن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين "لن يسير بالتأكيد في وجود حماس التي تسعى إلى مهاجمة إسرائيل وحرمان عشرة مليون شخص يعيشون في إسرائيل من العيش في دولتهم".

من جانبه، قال لولا وفقا للترجمة الرسمية إن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن "الهجوم الإرهابي" الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي، واتهم الأمم المتحدة بعدم التدخل، وقال:" لا يمكن النقاش حول السلام إلا عند الجلوس إلى طاولة المفاوضات. هذا هو دور الأمم المتحدة، وهي لم تقم بهذا الدور".

ولفت لولا إلى أن الحل الوحيد للصراع هو قاعدة حل الدولتين، واستطرد: " لدي انطباع بأن هذا الحل لا يزال بعيدا".

يذكر أن البرازيل تولت الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في مطلع الشهر الجاري؛ وقال لولا إنه يعتزم إثارة النقاش داخل المجموعة حول إصلاح الأمم المتحدة حيث طالب بتمثيل دائم لألمانيا والبرازيل واليابان والهند بالإضافة إلى دولتين أو ثلاث دول أفريقية داخل مجلس الأمن الدولي.

وقال إن "مجلس الأمن ليس امتيازا يخص الدول المؤسسة للأمم المتحدة. والسياسة الجغرافية لعام 1945 ليست هي السياسة الجغرافية لعام 2023، فالكثير من الأمور في العالم قد تغيرت".