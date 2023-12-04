حماة الوطن: تأييد من عظيمات مطروح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات

أعلنت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، من خلال الحشد الجماهيري، لعظيمات مطروح، في المقدمة مع سيدات وشابات مصر المشاركات بالانتخابات الرئاسية بالخارج، وفى الداخل أيام 10،11,12، من ديسمبر الجارى.

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجهة رسالة إلى الرئيس السيسى، قائلة:"عظيمات مصر كلهم وراك وزى ما أكرمتنا هنرد الجميل وهنشارك فى الانتخابات".

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إلي الدكتور راندا مصطفى أمينة المرأة المركزية، وجهت لتيسير دهيم أمينة المرأة بإنتاج فيديو للتوعية وحث المرأة المطروحية والسيوية علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية لنكون في مقدمة الصفوف.

وأكد أن حزب حماة الوطن بمطروح يعتبر أول أحزاب بمصر طالبت بترشح، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي لم يترك مناسبة وأثنى خلالها على دور المرأة المصرية، فهى رمز العطاء وتحمل بين ثغراتها تفاصيل مؤثرة، فهى حالة فريدة قادرة على تشكيل الوعى داخل المجتمع على مر تاريخ الوطن.