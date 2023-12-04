زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى اتخاذ إجراءات لمنع انخفاض معدل المواليد

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى اتخاذ إجراءات لمنع انخفاض معدل المواليد في البلاد، وذلك في أول اجتماع وطني للأمهات منذ 11 عاما، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله إنه كان يضع الأمهات الكوريات الشماليات نصب عينيه كلما واجه صعوبات في توجيه شؤون الدولة والحزب، وشدد على أهمية دور الأمهات في مختلف المجالات مثل المساعدة في حل المشكلات "غير الاجتماعية" وتعزيز وحدة المجتمع.

وقال في الاجتماع الوطني الخامس للأمهات الذي افتتح يوم الأحد في بيونج يانج إن "هناك أيضا قضايا تتعلق بمنع تراجع معدل المواليد ورعاية الأطفال بشكل جيد".

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الشمالية – وهو عدد الأطفال المتوقع إنجابهم للمرأة خلال حياة المرأة الكورية الشمالية – وصل إلى 8ر1 عام 2023، وفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة.

وقال هونج مين، وهو باحث في المعهد الكوري للوحدة الوطنية، وهو مركز أبحاث تديره الدولة، إن كوريا الشمالية عقدت الاجتماع على ما يبدو للمساعدة في معالجة انخفاض معدل المواليد وحث الأسر على القيام بدورها في تعزيز ولاء الشباب إلى الأمة.

وكانت كوريا الشمالية قد عقدت آخر اجتماع وطني للأمهات في عام 2012. وعقد أول اجتماع في تشرين الثاني/نوفمبر 1961.