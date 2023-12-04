روى المفكر الفلسطيني الدكتور محمد أبو سمرة، تفاصيل استشهاد والدته في قطاع غزة، كاشفا أنها أصيبت أربع مرات جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "dmc"، مساء الاثنين، إن والدته أصيبت أربعة مرات جراء العدوان الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر حتى 2 ديسمبر (يوم استشهادها).

وأضاف أن والدتها أصيبت في إحدى المرات جراء قصف كنيسة الروم الكاثوليك، وأصيبت مرة أخرى في قصف على منزل نزحوا إليه.

وأشار إلى أنه فجر السبت (2 ديسمبر)، شهد المربع الذي تقيم فيه في منطقة البلدة القيديمة التي يعود عمرها لأكثر من عشرة آلاف عام، قصفا إسرائيليا مروعا.

وأفاد بأن والدته أصيبت جراء هذا القصف، فتم نُقلها إلى المستشفى المعمداني على كرسي متحرك بعدما فقدات القدرة على الحركة، وأثناء نقلها قصف جيش الاحتلال الطريق الذي كانوا يسيرون عليه فأصيب الجميع بمن فيهم والدته.

ونوه بأنه جرى تقديم إسعافات أولية لوالدته في المستشفى غير المؤهل لمثل هذا الوضع الكارثي، ثم طلبوا منهم المغادرة لأن المستشفى معرض للقصف في أي لحظة بجانب عدم توفُّر أي إمكانيات.

وأوضح أنه أثناء عودتهم تعرضوا للقصف مرة أخرى من قبل جيش الاحتلال، فعادوا للمستشفى مرة أخرى إلى أن استشهدت هناك.

وكشف أنّ العائلة لم تستطع دفنها في المقبرة التي تبعد عن المنزل مسافة 150 مترا، واضطرت لحملها لمسافة تبلغ نحو أربعة كيلو مترات، وهناك جرى دفنها في مقبرة الشهداء بحي التفاح.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.