مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة كارثي ويزداد سوءا

قال مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، إن قوات الاحتلال استهدفت سيارتي إسعاف تابعتين للجمعية أثناء نقلهما للمصابين بمنطقة الفالوجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن «الاستهداف أدى إلى إصابة اثنين من طواقم الإسعاف والسيارات بضرر بالغ».

ونوه بأن «أطقم الإسعاف تعمل بالطاقة القصوى منذ 7 أكتوبر وبأقل الإمكانيات»، مشيرًا إلى أنها لا تمتلك سوى كميات قليلة من الوقود تستخدم في تسيير ما تبقى من سيارات في الشمال.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال فرضت حصارًا على مستشفى القدس التابع للجمعية ومحيطه ومركز الإسعاف الموجود في وسط القطاع.

وأكمل: «حاولنا جاهدين في فترة الهدنة العمل على إخراج سيارات الإسعاف لإعادتها للخدمة في وسط القطاع، لكننا لم نفلح في إخراجها، وتفاجأنا أن المستشفى تعرض لقصف كبير وتم تدمير أروقته بشكل كامل».

وصرح بأن «الوضع الصحي كارثي في غزة كما أن الاستهداف يومي للكوادر الطبية»، مختتمًا: «فجر اليوم أعلننا استشهاد أحد العاملين في الهلال الأحمر وإصابة آخر بجروح خطيرة، والوضع يزداد سوءًا».