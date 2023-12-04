القوة الجوية العراقي يفوز على أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

فاز فريق القوة الجوية العراقي على ضيفه أجمك الأوزبكي 3 /2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر الاتحاد السعودي، الذي ضمن تأهله لدور الستة عشر، ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من سيباهان الإيراني والقوة الجوية الذي لعب ست مباريات، في حين بقي رصيد أجمك خالياً من النقاط.

وتقدم القوة الجوية في الدقيقة 14 عن طريق سعد عبد الأمير، قبل أن يضيف فرانكو أتشو الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقة.

وفي الدقيقة 42 أضاف محمد قاسم الهدف الثالث للقوة الجوية، فيما سجل ميزراخون ميرأحمدوف الهدف الأول للفريق الأوزبكي في الدقيقة 62، وأضاف زميله مارتن بواكي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً، الاتحاد السعودي مع ضيفه سيباهان الإيراني على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.