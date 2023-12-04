استشهاد أردني وإصابة أخيه في قصف إسرائيلي لمنزل العائلة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استشهاد مواطن أردني وإصابة أخيه في قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة بأنه "تم التواصل مع المواطن وعائلته حيث أفاد بتعرض المنزل الذي يقطنه للقصف مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر". مشيرا إلى أن ابنه المصاب في حالة غيبوبة ويتلقى العلاج في المستشفى المعمداني في قطاع غزة.



وأكد أن الوزارة تتابع حالة المواطن الأردني وابنه المصاب، وتعمل على نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني إلى حين إجلائهما إلى المملكة.

وأكد القضاة أن الحكومة الأردنية تحمل القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة هذه العائلة وجميع المواطنين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسّع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".