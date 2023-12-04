ألمانيا تحث إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى غزة

حثت ألمانيا، اليوم الاثنين، إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى غزة وسط تدهور الوضع الإنساني نتيجة هجمات جوية إسرائيلية مكثفة في القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، إن "حالة الطوارئ الإنسانية في غزة تهدد بالتفاقم".

وحث فيشر إسرائيل على "السماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك الوقود، إلى قطاع غزة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي إشارة إلى أن وجود 1.9 مليون شخص أو 80 % من سكان غزة يتمركزون في الجزء الجنوبي من القطاع، قال فيشر: "هذا بالطبع يزيد من خطر تعرض المدنيين للأذى أثناء العمليات العسكرية".

وأضاف أنه "من المهم بالنسبة لألمانيا أن تأخذ إسرائيل ذلك في الاعتبار، وتتجنب معاناة المدنيين".

وجدد تأكيده أنه "من المهم أن تلتزم إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي".

وأعرب عن أمله في التمكن من "إخراج المدنيين الفلسطينيين من منطقة الخطر في قطاع غزة".

وحذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر مرارا من وقوع "كارثة إنسانية" في القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، مع تفاقم نقص الغذاء والوقود ومياه الشرب والأدوية.