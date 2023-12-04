شولتس يحث على سرعة إتمام اتفاقية تحرير التجارة مع دول ميركوسور

حث المستشار الألماني أولاف شولتس، على سرعة إتمام اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول اتحاد "ميركوسور" الاقتصادي في أمريكا اللاتينية.

وفي أعقاب المشاورات المشتركة بين الحكومتين الألمانية والبرازيلية، قال شولتس في برلين اليوم الاثنين: "سنعمل بقوة بحيث يتم إنهاء الاتفاقية بشكل سريع"، مشيرا إلى أن ألمانيا والبرازيل تدعمان إتمام الاتفاقية من أجل الاستفادة من الإمكانات الهائلة في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

وأكد السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن " البرازيل هي شريكنا التجاري الأهم في أمريكا اللاتينية. أكثر من 1000 شركة ألمانية برازيلية تسهم في هذا بشكل كبير".

يذكر أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تخلق واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم بعدد سكان يزيد عن 700 مليون نسمة. وتجري مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع دول اتحاد ميركوسور الأربع (البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي) حول هذه الاتفاقية منذ أكثر من 20 عاما. وكان الجانبان توصلا إلى اتفاق مبدئي في عام 2019 غير أنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب استمرار الشكوك حيال بعض الجوانب على سبيل المثال حماية الغابات المطيرة.

وقال شولتس إن من الضروري إتمام المفاوضات الآن وأردف:" هناك الكثير من الأمور التي تشير إلى أننا سنحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور من خلال إنجازنا لمثل هذه الاتفاقية".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأنه ستكون هناك أغلبية داخل المجلس الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي عندما يتم التفاوض على الاتفاقية هناك " ولهذا فإنني أناشد كل المعنيين بأن يتحلوا بأكبر قدر ممكن من البراجماتية وأكبر قدر ممكن من الاستعداد للتوصل إلى حلول توافقية".

يذكر أن هذه هي أول نسخة تعقدها ألمانيا والبرازيل من المشاورات الحكومية المشتركة منذ أكثر من ثمانية أعوام. ووقع الجانبان إعلانات نوايا مشتركة حول الدخول في شراكة من أجل تحقيق تحول اجتماعي وبيئي عادل.