 مدرب الزمالك السابق: مستوى منتخب مصر مع فيتوريا مُبشر قبل أمم إفريقيا - بوابة الشروق
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مدرب الزمالك السابق: مستوى منتخب مصر مع فيتوريا مُبشر قبل أمم إفريقيا

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 4:45 م | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 4:45 م

يرى حلمي طولان مدرب فريق الزمالك السابق، أن منتخب مصر حاليا يسير بخطى ثابتة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مشيرا إلى أن المدرب خلق الانضباط داخل الملعب وخارجه.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار خلال شهر يناير القادم.

وقال حلمي في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن منتخب مصر قادر على تحقيق نجاح كبير في أمم إفريقيا المقبلة، لأن المنتخب حاليا يملك لاعبين على أفضل مستوى في كل المراكز".

وأتم: "فيتوريا نجح مع المنتخب بسبب قوة شخصيته خارج الملعب قبل الجانب الفني داخل الملعب".


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