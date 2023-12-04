صحيفة عبرية تكذب روايات ذبح الرضع وقتل الحامل على يد المقاومة الفلسطينية

فندت صحيفة عبرية في تحقيق مصغر، اليوم، روايتين مثارتين للجدل عبر وسائل الإعلام، اتهمت فيهما المقاومة الفلسطينية بشكل مثير للانتباه، الرواية الأولى تدعي أن المقاومة قاموا بحرق الأطفال، بينما تدعي الثانية أنهم قاموا ببقر بطن امرأة حامل خلال عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس على الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تحقيق لها، أن ٣ مصادر هي قناة إسرائيل ٢٤، وجمعية زاكا التطوعية، ووزارة الخارجية الإسرائيلية جميعهم مسئولين عن الترويج لروايتين مبالغتين تسقطان مصداقية الإعلام الإسرائيلي.

وبدأت الصحيفة بتفنيد رواية ذبح الأطفال، حيث قالت إن الرواية تم تداولها بشكل مختلف بعدة مرات؛ إذ أنه تم زعم أن مجموعة الأطفال قتلوا ذبحا، وأخرى زعمت بمقتلهم حرقا، وثالثة زعمت بتعليق جثث الرضع بالحبال.

وأكدت الصحيفة نقلا عن الأرقام الرسمية، عدم وقوع حوادث قتل لعدد من الأطفال مجتمعين من الأساس.

وأشارت الصحيفة إلى تضارب الأرقام حول عدد الأطفال المزعوم مقتلهم؛ إذ ورد بتقرير قناة إسرائيل ٢٤، أنهم كانوا ٤٠ طفلا، بينما ورد بتصريحات الخارجية الإسرائيلية والتي لقيت رواجا عاليا بأنهم كانوا ٨ رضع.

وتطرقت الصحيفة لرواية ثانية تتعلق بقيام المقاومة ببقر بطن امرأة حامل وقتلها، ووردت تلك القصة من قبل جمعية زاكا التطوعية، حيث كشفت الصحيفة أن الموقع الذي تزعم شهادة الجمعية وقوع الحادثة فيه لا تقيم به النساء القادرات على الإنجاب من الأصل؛ إذ تلك كانت مستوطنة خاصة بالمسنين.

ونوهت الصحيفة لكون تداول الروايات المكذوبة لم يكن مقتصرا على وسائل الإعلام؛ إذ تم استخدامه سياسيا من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنثني بلينكن.