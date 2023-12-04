إسرائيل تمدد التحذير من السفر إلى أوروبا وسط توترات الحرب

حذرت الحكومة الإسرائيلية، مواطنيها المسافرين إلى غرب أوروبا وأستراليا من إظهار هوياتهم، وتجنب أماكن الاحتجاجات مع تصاعد التوترات في فترة الحرب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تحذيرات السفر التي تم تمديدها تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والبرازيل وأستراليا، حيث تم رفع مستوى التنبيه من 1 إلى 2.

وحثت إسرائيل، المسافرين إلى هذه الوجهات، على الابتعاد عن أماكن التجمعات الكبيرة، بما في ذلك المسيرات المؤيدة للفلسطينيين وغيرها من الأحداث التي يمكن استهداف الإسرائيليين فيها، بحسب قولها.

وتدعي الحكومة، أن إيران تسعى لمهاجمة الإسرائيليين في الخارج ويمكن أن تستهدف المواقع اليهودية.