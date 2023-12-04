تراجعت كمية السيولة النقدية التي ضخها بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" الصيني في النظام المصرفي، اليوم الاثنين، في بداية أسبوع التعاملات الجديدة مقارنة بالأيام الماضي.

وضخ البنك اليوم 67 مليار يوان (9.44 مليار دولار) اليوم الاثنين، في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد ضخ يوم الجمعة في آخر أيام أسبوع التداول الماضي 119 مليار يوان (حوالي 16.74 مليار دولار أمريكي)، وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي، إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعا جديدا أمام الدولار في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية اليوم 7.1011 يوان لكل دولار مقابل 7.1104 يوان يوم الجمعة.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار، يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.