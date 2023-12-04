ضبط صاحب مصنع حلويات بـ6 أطنان سكر مجهول المصدر بالسيدة زينب

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب مصنع حلويات بحوزته 6 أطنان سكر مجهول المصدر بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع للحلويات بمنطقة السيدة زينب، لحيازته 6 أطنان سكر مجهول المصدر وبدون بيانات وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد استخدامه فى إعداد الحلوى لتحقيق أرباح غير مشروعة مخالفاً للقانون.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه فى إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.