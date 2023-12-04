الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع حالات الزواج القسري والعنف في ظل أزمة المناخ

سلطت الأمم المتحدة الضوء على المعاناة المستمرة للنساء والفتيات نتيجة للاحتباس الحراري، وذلك خلال مؤتمر المناخ الأممي "كوب 28" المنعقد في دبي.

وقالت سارة هندريكس، ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر المناخ، إنه خلال موجة الجفاف في إثيوبيا عام 2022، ارتفعت حالات زواج الأطفال بواقع 4 أضعاف.

وأضافت أنه في الصومال، تم تسجيل حالات أكثر من العنف والاغتصاب، ترجع بصورة كبيرة إلى الفقر والضغط والظروف المعيشية غير الملائمة نتيجة لأزمة المناخ.

وأوضحت هندريكس، أنه بحلول عام 2050، يمكن أن يدفع التغير المناخي نحو 158 مليون سيدة وفتاة إلى الفقر المدقع، كما أن 236 مليون آخرين قد يتضررون من انعدام الأمن الغذائي.

ووفقا للتقرير الأممي الذي عرضته، فإنه من المرجح بصورة أكبر ترك الفتيات للدراسة في المناطق المعرضة للجفاف.