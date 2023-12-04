قومي المرأة بالبحيرة ينظم أمسيات الأسرة المصرية بقرية الأبعادية في دمنهور

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، "أمسيات الأسرة المصرية" بقريه الشوكة في الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "بلدي أمانة".



وتضمنت الأمسيات، عدة أنشطة من بينها عروض فنية وثقافية، تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة"؛ بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.



وعلى هامش العروض، نظمت ورش رسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال، وشملت أغاني وطنية.



واستهدفت الأمسيات 750 مستفيدا من الأطفال والرجال والسيدات.



ويأتي ذلك حرصا من المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية؛ لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والحرص على تماسكها وتصحيح الأفكار المغلوطة.