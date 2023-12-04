أمريكا تنظر في خيارات بعد امتناع فنزويلا عن إطلاق سراح محتجزين أمريكيين

يقوم البيت الأبيض بتقييم العواقب المحتملة بعدما لم يلتزم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالموعد النهائي المحدد وهو نهاية تشرين الثاني/نوفمبر للإفراج عن الأمريكيين المحتجزين ، حسبما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي اليوم الأحد.

وأضاف كيربي في تصريح لشبكة "سي بي إس": "كنا قلقين للغاية من أنهم لم يتخذوا هاتين الخطوتين الإضافيتين .. إطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة الأمريكيين المحتجزين ظلما إلى ديارهم .. هذا شيء نأخذه على محمل الجد، بأن نعيد هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم، وسنستمر في ذلك"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صفقة مع فنزويلا في أكتوبر لرفع بعض العقوبات، بما في ذلك تفويض لمدة ستة أشهر لمعاملات النفط والغاز في البلاد.

ولن يتم تجديد الترخيص إلا إذا بدأ مادورو في إطلاق سراح المعتقلين والوفاء بالتزاماته تجاه انتخابات رئاسية نزيهة، حسبما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في ذلك الوقت. وقال بلينكن إن الولايات المتحدة "سترجع عن الخطوات التي اتخذناها" إذا فشلت فنزويلا في الوفاء بشروط الصفقة .