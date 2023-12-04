عرضت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو يرصد إطلاق دبابات الاحتلال الإسرائيلي صوب النازحين والصحفيين على طريق صلاح الدين في غزة.

وأظهرت اللقطات التي صورها الفلسطيني معتز عزايزة، الأطقم الصحفية والنازحين وهم يحاولون الهروب من المكان والنجاة بأنفسهم من استهداف قوات الاحتلال لهم.

وفي وقت سابق، استعرض مدير العمليات والطوارئ بالخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية في غزة أحمد اللوح، الأوضاع المأساوية داخل المستشفى المعمداني، مع تكثيف قوات الاحتلال قصفها لمحيط المستشفى، اليوم الاثنين.

ووسط صوت القصف المكثف، قال «اللوح»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، اليوم الاثنين، أن «الأطقم الطبية والمصابين والجرحى والأطقم الطبية تسعى للهروب إلى أماكن آمنة».

وأضاف: «الشظايا المتناثرة من المقذوفات تدخل إلى المستشفى، والمصابون يهربون من المكان بحثًا عن مكان آمن»، موضحًا أن «المعمداني المستشفى الوحيد العامل في مدينة غزة».

وخلال المداخلة الهاتفية قصفت الدبابات وطائرات الاستطلاع محيط المستشفى 7 مرات في أقل من 5 دقائق، لينوه المسئول الفلسطيني أنهم عاجزون بشكل كامل عن تقديم أي خدمات إسعافية.

ولفت إلى «الاستهداف المباشر للأشخاص المارين قرب المستشفى الساعين إلى البحث عن مكان آمن ومكان لتضميد جراحهم»، مشيرًا إلى أن «الاحتلال يمعن في القتل والدمار بمنطقة الشجاعية والدرج بالقرب من المستشفى الأهلي.».

واستطرد: «نحن عاجزون عن الخروج بالأطقم الطبية والإسعافية لإحضار المصابين وكذلك الشهداء، هذا حالنا الكارثي الذي وصلت إليها مدينة غزة. نحاول البحث عن مكان آمن والجرحى لا يجدون من يسعفهم بسبب القصف».

ونوه أن «الآليات العسكرية الإسرائيلية تبعد 500 متر عن المستشفى الأهلي»، معلنًا استهداف أطقم الإسعاف مرتين من طائرات الاستطلاع أثناء نقل المصابين والجرحى.