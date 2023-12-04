أمير قطر: اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أن اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية فرصة لتقييم مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية.

وقال أمير قطر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الإثنين: "ترأست اليوم مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماع لجنتنا الاستراتيجية العليا في دورتها التاسعة، وهي فرصة لتقييم مستوى علاقاتنا الاستراتيجية، وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية التي تسهم في زيادة التكامل التجاري والاقتصادي بين بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الرئيس التركي أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة الشيخ تميم أمير قطر؛ للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.