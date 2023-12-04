زيلينسكي: الغارات الجوية الروسية خيرسون إرهابية محضة

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات الروسية في خيرسون، ووصفها بأنها "هجمات إرهابية محضة".

وقال زيلينسكي في خطابه التلفزيوني المسائي اليوم الأحد: "كان هناك أكثر من 20 هجوما روسيًا في منطقة خيرسون في هذا اليوم وحده.. ضربات وحشية في جميع أنحاء المدينة - المنازل والشوارع والمستشفيات"

وقد لقي شخصان حتفهما وأصيب سبعة آخرين في هجوم مدفعي روسي على مجمع سكني في مدينة خيرسون جنوبى أوكرانيا اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية نقلا عن الحاكم العسكري الإقليمي رومان مورتشكو.

واستهدف الهجوم على وسط المدينة مستشفيين تعرضا لأضرار محدودة. ولا يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.

وأفادت الإدارة العسكرية بـأن خيرسون كانت هدفا لهجمات روسية متكررة بالمدفعية الإنبوبية وقواذف القنابل وقواذف الصواريخ خلال الأيام القليلة الماضية.

ومنذ أمس السبت، تعرضت المدينة الواقعة على نهر دنيبرو للقصف بما يقرب من 400 قذيفة .

وقال زيلينسكي إنه تم الإبلاغ عن وقوع قتال من أقسام أخرى من الجبهة، مضيفا أن "القتال الشرس مستمر في العشرات من الأماكن على طول خط الجبهة بأكمله، والمناطق الأكثر صعوبة هي مارينكا وأفدييفكا وبخموت"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.