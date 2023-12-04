عماد الدين حسين: على الإعلام والأحزاب إقناع الناس بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شدد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية أن تخرج الانتخابات الرئاسية بنسب مشاركة عالية ليس من المهم من يفوز معروف من يفوز إلى حد كبير.

وأضاف حسين في لقاء حصري مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc أن النقطة الجوهرية من يذهب للانتخابات(وإن كانوا أقلية) هم من سيحددون سياسة الدولة.

وأوضح أن دور الإعلام والأحزاب السياسية في هذه المرحلة إقناع الناس بالنزول إلى الانتخابات لأن المشاركة تعني تطوير العمل السياسي والسعي وراء الحقوق.