أطلق المجلس العالمي لكفاءة الطاقة والتابع للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، تقريرا خاصا بشأن كفاءة الطاقة، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" المنعقد في دبي.

وأشار التقرير إلى فقدان ثلثي الطاقة التي يتم توليدها في مراحل مختلفة من دورة الطاقة، وتنجم هذه الخسائر عن تحويل الوقود الأحفوري إلى حرارة وكهرباء وحركة، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير حاسمة لرفع الكفاءة وتحسين الأداء.

وشدد على أن الحلول التكنولوجية أصبحت متاحة خلال السنوات الأخيرة لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع البناء والصناعة والتنقل، حيث توفر هذه الحلول التي تنطوي على مزيج من التحول الكهربي والرقمي، إمكانات كبيرة لاتخاذ إجراءات فورية يمكن نشرها بسرعة.

وأكد التقرير أهمية دمج حلول التمويل الحالية التي لديها القدرة على خفض التكاليف الأولية وتحسين مشهد الطاقة وعوائده، ويمكن لمحفزين قويين أن يساعدا في هذا التكامل وهما الرقمنة، من أجل تبسيط العمليات والأصول المشتركة، والشراكات، من أجل توفير أفضل المهارات في جميع خطوات هذه البرامج الاستثمارية متعددة الأصول.

وقال عبدالله لوتاه، مساعد وزير شئون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي بالإمارات، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة: "نجح التقرير من خلال عرض تجارب الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم في مجال كفاءة الطاقة في تسليط الضوء على الجهود التعاونية اللازمة لمواجهة تحديات كفاءة الطاقة العالمية".

وأضاف لوتاه، "أصبح اليوم التزامنا الجماعي بالاستدامة والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثر أهمية من أي وقت، لهذا يعد هذا التقرير بمثابة خارطة طريق مهمة، ترشدنا نحو مستقبل أكثر استدامة".

وتابعت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، ونائب رئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، "تظهر أحدث أبحاث "إيرينا" أنه من خلال تعزيز كفاءة الطاقة وحدها، يمكننا إزالة الكربون من نظام الطاقة الحالي بنسبة تصل إلى 25%".

من جهته، قال لوك ريمون، رئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا: "كأعضاء في المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، استطعنا أن نساهم في الحوار والخطوات التي يتخذها مؤتمر كوب 28 للنهوض بالمعرفة وتعزيز الاستراتيجيات لتحقيق كفاءة الطاقة، وهذا التعاون بين الأعضاء دليل على التزامنا بالتنمية المستدامة والتحول العالمي إلى مصادر طاقة أنظف".