إزالة 2500 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود الجهات التنفيذية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإعطاء تكليفات للحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وأكد المحافظ، أهمية استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدِ جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ ولضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالفة.

واستعرض المحافظ التقرير الذي عرضه اللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، والمتضمن الإشارة إلى نتائج الحملات المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.

وتمكنت تلك الحملات اليوم من إزالة 48 حالة بعدد من من مراكز المحافظة؛ ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال شهر من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، أكثر من 2500 حالة تعدى بقرى ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.