مسئول أيرلندي يدين تجدد الهجمات على غزة ويصفها بأنها «غير معقولة»

قال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، إن استئناف القصف الإسرائيلي على غزة "غير معقول"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين.

وأدان مارتن الهجمات الأخيرة على المنطقة، وأصر على أن المدنيين الأبرياء يتم قتلهم.

وكثفت إسرائيل هجومها على غزة في سعيها للقضاء على حماس في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر الماضي على الأراضي المحتلة.

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا.

ودعا إلى إخلاء جماعي لبلدة خان يونس في جنوب غزة.

وقال مارتن إنه من المهم إنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول الأيرلندي : "قلت قبل استئناف الحرب إنه من غير المعقول أن تستأنف الحرب و(لا زلت) أعتقد ذلك".

وقال مارتن: "نعلم من قصف شمال غزة أن حماية حياة المدنيين لم تكن لها الأولوية، وأن الكثير من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء لقوا حتفهم وإنهم يقتلون الآن في جنوب غزة نتيجة لهذا القصف - وأنا أدين ذلك، هذا خطأ".

وأضاف مارتن للصحفيين في دبلن: "سنواصل العمل مع جميع الأطراف - إسرائيل والأردن ومصر وقطر وغيرها - أولا وقبل كل شيء لإخراج الرهائن، وإخراج المدنيين المتبقين، ولكن الأهم من ذلك إنهاء الحرب".