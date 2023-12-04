عملية إيريني الأوروبية تستضيف فعاليات حول فض النزاعات في المتوسط

تستضيف عملية إيريني الأوروبية المختصة بمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر المقبل، النسخة الثانية عشرة من فعاليات مؤتمر شيد ميد من أجل "الوعي المشترك وتفادي الصراع في البحر الأبيض المتوسط".

وفعاليات المؤتمر هذا العام تحمل اسم "إدارة التحديات المشتركة معًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، وذلك في مسعى لتشجيع المشاركين على إجراء تفكير متعمق حول ما تشهده المنطقة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي" الناتو" (MARCOM)، في وقت تواجه فيه منطقة البحر الأبيض المتوسط، العديد من التحديات الناشئة.

وقالت عملية إيريني، في بيان صحفي تلقت "الشروق" نسخة منه، إن الاتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة والمخدرات والسلع الأخرى يكون في كثير من الأحيان غير مرتبط بحدود جغرافية.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين متحدثين رفيعي المستوى، سيزودون بدورهم المشاركين بمدخلات ووجهات نظر للمناقشة في إطار حلقة نقاش رئيسية وثلاث مجموعات عمل مواضيعية.

وستركز الجلسة الرئيسية، التي تحمل عنوان "الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بعد غزو أوكرانيا: معالجة التحديات المشتركة وتعزيز الاستجابة للأزمات والأمن والاستقرار"، على تحليل الأزمات والتوترات الجيوسياسية التي تقوض استقرار المنطقة، لتشكيل رؤية أمنية ودفاعية مشتركة.

و "شيد ميد" منتدى يمكن فيه لممثلي العديد من الدول والمنظمات ذات الاهتمامات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​أن يجتمعوا ويتبادلوا وجهات النظر، وهو أداة قوية لتسهيل التفاهم المتبادل وتحديد مجالات التعاون المحتمل.

ويمثل المؤتمر فرصة فريدة لتبادل المعلومات والخبرات و المقترحات لمختلف المنظمات، بدءًا من الممثليات الدبلوماسية والقوات المسلحة/خفر السواحل للدول الساحلية على البحر المتوسط، والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.