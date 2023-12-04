كلوب: لن أنسى مباراتنا أمام فولهام طوال حياتي

أثنى يورجن كلوب مدرب ليفربول على الفوز المثير لفريقه على فولهام بنتيجة 4 / 3 مساء الأحد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قائلا إنها مباراة لا تنسى بعد تسجيل فريقه هدفين في آخر أربع دقائق من الوقت الأصلي.

ونجا ليفربول بهذا الفوز المثير من أول خسارة على ملعبه أنفيلد منذ السقوط أمام ريال مدريد في فبراير الماضي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لينتزع الفريق الإنجليزي انتصاره الحادي عشر تواليا على ملعبه هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إنه عاش مشاعر استثنائية عقب اللقاء، ومختلفة تماما عما مر به أثناء المواجهة المثيرة.

أضاف المدرب الألماني "لقد تحدثت مع اللاعبين بعد المباراة، ونقلت بعض الملاحظات لأننا تعاملنا بسذاجة، ولكن بعد التعادل 3 / 3 الكل لمس رغبة قوية من اللاعبين في تحقيق المزيد، ونجحنا في ذلك لأننا كنا محظوظين".

وتابع مدرب ليفربول "لقد عاش كل من حضر هذا اللقاء أجواء غير عادية، لا أعتقد أن أحدا تخيل قبل مباراة ليفربول وفولهام، أنها ستكون مباراة لن ينساها طوال حياته".

وأشار كلوب "لم يسبق لي أن شاهدت مباراة بهذا القدر من التنافسية والأهداف العالمية، لقد سجل ترنت من ركلة حرة رائعة، وهز ماك أليستر الشباك بتصويبة مذهلة، لقد تحدثت معه قبل المباراة ونصحته بأنه من الأفضل أن يحاول التسديد لأنه يملك قدما يمنى قوية".

وقال كلوب"فقدنا اليوم خدمات المدافع الكاميروني جويل ماتيب"، ملمحا إلى إمكانية غيابه فترة طويلة عن الملاعب.