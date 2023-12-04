رجاء مطروح يفوز على مصري السلوم بثلاثة أهداف مقابل هدف

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حقق فريق كرة القدم بنادى الرجاء الرياضي بمطروح الفوز على فريق المصرى بالسلوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بملعب المدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة ال 12 " مطروح ".



بدء المصرى بالسلوم بالضغط على الرجاء من بداية المباراة بتكثيف الكرات الثابتة والطولية حتى بدء بالتسجيل بهدف مبكر فى الدقيقة 25 من الشوط الأول.

فى الشوط الثاني عاد الرجاء للمباراة من جديد بضغط متواصل على لاعبى المصرى بالسلوم حتى تعادل عن طريق اللاعب كريم عبدالواحد من ضربة جزاء فى الدقيقة 55.

وفى الدقيقة 76 استطاع كريم وجدى فى أحراز الهدف الثاني لنادى الرجاء، بينما أضاف عبدالرحمن حسين الهدف الثالث فى الدقيقة 86 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الرجاء الى النقطة 13 بالمركز الثاني، بينما توقف رصيد المصرى بالسلوم عند النقطة 8.