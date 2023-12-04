اشتية: ما يحدث في فلسطين امتحان لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن «دول العالم عليها مطالبة إسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورًا».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، أن اجتماع المسئولين الفلسطينيين مع مدعي عام المحكمة الجنائية كريم خان، أكد على المطالبة بالإسراع في إجراءات التحقيق بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.



وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حذر من أن «تأخير العدالة بمثابة تغييب وتقويض لها»، ذاكرًا أن «عدم معاقبة إسرائيل على جرائم الماضي جعلها تتصرف كدولة فوق القانون منذ 75 عامًا».



ولفت إلى أن «الطرف الإسرائيلي يريد احتكار دور الضحية ولا يريد للعالم الانتباه لآلام فلسطين»، مؤكدًا أن ما يحدث في فلسطين الآن بمثابة امتحان للقانون الدولي ومصداقية المحكمة.



واجتمع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، السبت الماضي، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.



وطالب عباس خان بتسريع التحقيقات وملاحقة الإسرائيليين في «جرائم الحرب» التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، باستهدافها المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ.