15 مصابا جراء اقتحام جيش الاحتلال مخيم قلنديا

قالت مصادر رسمية فلسطينية، إن عدد المصابين الفلسطينيين جراء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مخيم قلنديا الواقع بين مدينتي رام الله والقدس بالضفة الغربية المحتلة، ارتفع إلى 15 بينهم، 11 حالة بالرصاص الحي.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، أن طواقمها "تعاملت مع 15 إصابة، خلال اقتحام مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، بينهم 11 بالرصاص الحي".

وكانت آخر حصيلة أعلنتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لعدد مصابي اقتحام جيش الاحتلال مخيم قلنديا، قد بلغت 11 مصابا.

وقال شهود عيان لـ"الأناضول"، إن قوة إسرائيلية "اقتحمت مخيم قلنديا وحي كفر عقب شمالي القدس، كما شرعت بمداهمة محال تجارية ومبان سكنية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين"، موضحين أن جيش الاحتلال "استخدم الرصاص الحي والمعدني، واعتدى بالضرب على المواطنين".

وذكر الشهود، أن اشتباكا مسلحا وقع بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في مخيم قلنديا.

يأتي ذلك، تزامنا مع الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، والتي خلّفت حتى مساء الأحد، 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​

جدير بالذكر أن مخيم قلنديا للاجئين تأسس عام 1949، ويمر الطريق الرئيسي الواصل بين القدس ورام الله في المخيم، وتعتبر السلطات الإسرائيلية منطقة المخيم جزءا من بلدية القدس الكبرى، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".