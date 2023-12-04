الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، بإصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.



وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنا على الأقل أصيب بالرصاص الحي، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، إثر عملية الاقتحام.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اقتحم الاحتلال مقر محافظة القدس في مخيم قلنديا، وعددا من المحلات التجارية في طريق المطار.



وفي سياق متصل، استشهد شابان فلسطينيان وأصيب اثنان آخران اليوم الاثنين، برصاص قوات خاصة تابعة لجيش الكيان الإسرائيلي المحتل في مدينة «قلقيلية» بالضفة الغربية.



وذكرت الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية في بيان أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد شابين برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما خلال العدوان على «قلقيلية».



وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن أفراداً من الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال اقتحمت المدنية وأطلقت النار على مركبة ما أدى إلى إصابة الشابين واعتقالهما وأعلن في وقت لاحق استشهادهما.



وأشارت إلى أن فلسطينيين اثنين آخرين أصيبا برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي شهدتها المدينة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 464، بينهم 256 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي.