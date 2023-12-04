وحدة تكافؤ الفرص تعقد ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضرورة دعم وتمكين المرأة وتنمية الأسرة المصرية، حيث نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، عدداً من الندوات التوعوية والتثقيفية، تناولت مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين.



من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء، مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا، أنه تم تنظيم ندوة بعنوان "المشاركة السياسية.. صوتك أمانة"، بقاعة الوحدات المحلية بمركزي ديرمواس والعدوة، وذلك ضمن جهود الوحدة لتنظيم سلسلة من حملات التوعية لرفع وعي المرأة والأسرة المصرية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والحق الدستوري القانوني للمرأة والمواطن في المشاركة السياسية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة، والمشاركة في التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة، التي انطلقت في السنوات الأخيرة، وشهد لها العالم أجمع.



وأضافت الزهراء، أنه تم تنفيذ ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة المنيا والإدارة الصحية بالمنيا.



يأتي ذلك في إطار فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور طالبات قسم علم الاجتماع كلية الآداب، حيث تناولت الندوة أهم مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة وبيان الآثار النفسية والطبية، التي تتعرض لها الفتاة نتيجة بعض العادات السيئة ودعم حقوق الفتيات والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة التي تلحق بهن.