طرح كل من المطرب أحمد نهاد، والمطربة مي عبدالعزيز، فيديو كليب لأغنية جديدة تحمل اسم "حداد"، عبر موقع يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.



ومع بداية الأغنية، قاما المطربان بكتابة إهداء خاص إلى الشعب الفلسطيني، وأهل غزة، دعما لما يواجهونه من قوات الاحتلال من حرب ودمار.



وكتب في الإهداء: "هذه الأغنية إهداء لإخواتنا في فلسطين واعتراضا منا للظروف الجارية قررنا تنكيس العلم، وهو صورة من صور الاعتراض والتمرد.. عاشت فلسطين حرة".



يذكر، أن مي عبدالعزيز شاركت في الغناء مع أحمد نهاد باللغة الإنجليزية إلى جانب العربية.



أغنية "حداد"، من كلمات نادين ياسر ومصطفي محسن، وألحان أحمد نهاد، وتوزيع موسيقى محمد حمدي، وإنتاج شركة RedPepper Films، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.



وتقول كلمات الأغنية:-



سلام للولاد راح دمهم فدا البلاد

بالسما روحهم بالطوف وملايكة واقفة صفوف

وقف وحده بالميدان فدا أرضه ومش ندمان

حق بلاده أكيد هيعود لو دون سلاح في عنده صوت

حدادك حداد.. لقلبي وقلبي فداك

مصري وحبك ملا قلبنا وحلمنا

تحيا فلسطين

أقولها ولو كنت فين

100 مليون هنا واقفين

وعارفين

راجعين



Hear us out not only by your sight

Just another stolen right

It’s a clear genocide

Just bare

Wish if you all slightly care

Even if humanity is what we only share

Take my child

his only brother just have died

humanity doesn’t pick a side

Doesn’t pick a side