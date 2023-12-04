رئيس الوزراء الفلسطيني: الأسرى يتعرضون لاعتداءات وحشية في سجون الاحتلال

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن شكره وتقديره لكل الدول والشعوب والمؤسسات التي أحيت اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، أن «الوقت الحالي هو الوقت الحقيقي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والضغط لوقف العدوان وحماية الأهالي في الضفة وغزة والقدس».



وبمناسبة اليوم العامي للأشخاص ذوي الإعاقة، نوه «اشتية» أن جرائم الاحتلال وممارساته وسياسة القتل التي يتبعها، السبب الأكبر في حالات الإعاقة بفلسطين.



وتوجه بالتحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يمثلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع؛ والتي قدمت الكثير من التضحيات.



واستنكر الاعتداءات الوحشية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد 6 وإصابة المئات، لافتًا إلى تجويع الأسرى من خلال التقليص الحاد في كميات الطعام والملابس.



وناشد اللجنة الدولية الصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة، التدخل بشكل عاجل لوقف تلك السياسات المجرمة بحق الأسرى الفلسطينيين.