 المحامون الجدد بالأقصر يؤدون اليمين القانونية أمام النقيب في المعادي - بوابة الشروق
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المحامون الجدد بالأقصر يؤدون اليمين القانونية أمام النقيب في المعادي


نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 5:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 5:36 ص


الاثنين 04 ديسمبر 2023 03:45
كتب- محمد راشد

يؤدي المحامون الجدد بالأقصر، اليوم الإثنين، حلف اليمين القانونية في جلسة حلف اليمين بنادي المحامين بالمعادي في القاهرة.

وتعقد الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المرفق، من النقابة الفرعية بالأقصر.

ومن المقرر أن يترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، والتي تعقدها النقابة العامة للمحامين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وهي: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر – بنها – شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».


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