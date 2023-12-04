تعهد الجيش الإسرائيلي بالاعتناء بالأطفال الخدج الموجودين بمستشفى النصر قبل 3 أسابيع إبان حصار المستشفى يوم 10 نوفمبر الماضي، ولكن حين عاد الفلسطينيون للمستشفى وجدوا الأطفال جثث هامدة تنهشها الكلاب.



كانت هذه من بين الشهادات التي رصدتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول جريمة إهمال جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ4 أطفال خدج بمشفى النصر؛ ما أدى لوفاتهم.



وقال بكر قاعود، مدير مشفى النصر لصحيفة واشنطن بوست، إنه تلقى أوامر يوم 10 نوفمبر بإخلاء المشفى من جميع العاملين والمرضى أو القتل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي تعهد في نفس المكالمة بتوفير الرعاية للأطفال الخدج المتبقيين.



وأكد ممرض بالمشفى، تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود"، رفض ذكر اسمه، أنه كان المسئول عن 5 أطفال خدج، والذين تعذر نقلهم خارج المشفى لعدم توفر الأكسجين، مشيرا إلى أنه تمكن من اصطحاب طفل صحته جيدة نسبيا خارج المشفى، بينما ترك الـ4 أطفال الآخرين؛ نظرا لاحتمال وفاتهم حال رفع الأكسجين عنهم أثناء الإخلاء.



وأوضح محمد بلوشة، صحفي تحدث لواشنطن بوست، أنه تمكن من دخول المشفى بعد أسبوعين من الواقعة المذكورة، خلال الهدنة، ليجد الخدج الذين تعهد الجيش الإسرائيلي برعايتهم متوفين، وتحللت جثثهم، ونهشتها الكلاب.



وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن مسئولية الجيش الإسرائيلي عن الـ4 خدج وعلمه بوجودهم أمر حتمي، وذلك تبعا لمكالمة منشورة ومسجلة عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما توثق تلك المكالمة معرفة مسئول من جيش الاحتلال موجود داخل مشفى الرنتيسي المجاور لمشفى النصر، كما تعهد الضابط الإسرائلي خلال المكالمة بحمايتهم وتحمله المسئولية.



وأشار قاعود، مدير مشفى النصر، إلى أن الصليب الأحمر كان على علم أيضا بوجود الخدج الذين ماتوا بالمشفى.