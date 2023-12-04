مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يشدد تحذيره للإسرائيليين من السفر لـ80 دولة

رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بشكل غير عادي، مستوى التحذير من السفر للعديد من الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا، منوهة أن تل الدول قد تمثل «تهديدًا» للزوار الإسرائيليين.

وبحسب ما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، أرجع المجلس قراره إلى الهجوم الذي وقع أمس الأول، بالقرب من برج إيفل في باريس، والذي قُتل فيه سائح يبلغ من العمر 23 عامًا، يحمل الجنسية الألمانية الفلبينية.

ويشمل التحذير الدول الأوروبية التالية: النمسا، وإيطاليا، وأيرلندا، وبلغاريا، وبلجيكا، وهولندا، والمجر، واليونان، ومالطا، وإسبانيا والبرتغال والسويد. أما الدول الأخرى التي ارتفع التحذير فيها إلى 2 فهي: البرازيل والأرجنتين ودول أخرى في أمريكا اللاتينية وأستراليا وروسيا والصين.

ودعا المجلس السياح في أوروبا إلى «تجنب إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية وتجنب التجمعات»، لكنه أكد أن المشاركة في فعاليات عيد الأنوار «حانوكا» في أماكن آمنة أمر ممكن.

وأضاف البيان: «نحن لا نطلب من الإسرائيليين عدم الذهاب إلى أوروبا، ولكن يجب أن يكونوا أكثر انتباهًا من المعتاد».

وفي الوقت نفسه، رفع المجلس تحذير السفر إلى مستويات أعلى في العديد من البلدان الأخرى.

وقفز مستوى التهديد في ألبانيا والبوسنة وجنوب أفريقيا وإريتريا من 1 إلى 3 (متوسط)، كما تمت ترقية أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان ودول أخرى في إفريقيا وآسيا إلى المستوى الثالث.