نشأت الديهي: المشاركة في الانتخابات فرصة للتعبير عن رفض مخططات تهجير الفلسطينيين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنّ الانتخابات الرئاسية فرصة ذهبية لكي يعبر الشعب المصري عن إيمانه بضرورة وقوف مصر مع الحق الفلسطيني، وكل حبة رمل مصريّة، من خلال الخروج والمشاركة بفاعلية وكثافة، في الاستحقاق الدستوري.

وأضاف «الديهي» خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعبر عن التصويت للمشروع الوطني المصري، ورفض مخططات التهجير التي تحاول الدول الكبرى تنفيذها، بواسطة الضغط على القيادة المصرية، وخنق الدولة اقتصاديًا.



وأشار إلى أنّ المشاركة في الانتخابات بقوة رسالة للعالم بأن الشعب المصري يرفض بقوة كل محاولات النيل من سيادة الدولة المصرية، وسحب البساط من سيادة مصر على سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية، بواسطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأراضي الأردنية، موضحًا أنّ الوضع في قطاع غزة بات صعبًا وشديد التعقيد، ومن الضروري الاصطفاف الوطني الحديدي غير المسبوق.

وتابع الديهي: «نريد اصطفاف وطني غير مسبوق لمجابهة التحديات غير المسبوقة، لأن الوضع خطير، وشديد التعقيد، وأوعى تتخيل الوضع بعيد عننا، في لحظة ممكن مصر تجد نفسها في حالة حرب».

واختتم: «ربما تشتعل الأمور، فتجد مصر نفسها مضطرة، ولذلك يجب أن ندعم الدولة في كل التحركات، من أجل إطفاء الحرائق وإسكات أصوات البنادق، ومصر تدعم غزة ليس فقط من أجل دعم الشعبي الفلسطيني، ولكن للدفاع عن الأمن القومي المصري».